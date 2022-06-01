Актера Назарова срочно положили в больницу - соцсети

Актера Назарова срочно положили в больницу - соцсети
Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/www.globallookpress.com
Медики решают вопрос об операции

Звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По неподтвержденной информации, артист самостоятельно обратился в кардиоцентр. Врачи собираются провести обследование, чтобы установить, нужна ли ему операция. 

Сам Назаров слухи о своей госпитализации опроверг, передает "Звезда". 

В 2019 году СМИ сообщали, что артиста положили в больницу из-за сильных болей в спине и якобы готовили к операции, однако позже информацию опроверг сам актер и его супруга. 

Источник: 112 • Требует проверки
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