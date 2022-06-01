Брежнева и Меладзе оказались на грани развода - СМИ

Брежнева и Меладзе оказались на грани развода - СМИ
Вера Брежнева. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Яблоком раздора стала политика

В социальных сетях поплыли слухи, что брак звезды российской сцены Веры Брежневой и ее супруга, музыкального продюсера Константина Меладзе, рушится с каждым днем. И дело оказалось вовсе не в уверенности каждого в верности друг другу. 

Звездная пара вместе уже несколько лет – в 2015 году они поженились в Италии, где у них имеется и собственная недвижимость. И Вера, и Константин там проводят время от случая к случаю. Хотя и лишний раз не спешат афишировать собственные отношения и чувства.

Хотя как-то Брежневу медиа начали обзывать "разлучницей" – якобы увела Меладзе у белокурой дивы, на которой тот тогда был еще женат. А сама Вера утверждала, что с Костей ее связывают лишь дружеские отношения.

Годами между половинками существовала полная гармония. А после спецоперации на Украине все завертелось: мнения супругов разделились.

В окружении звезд поговаривают, что Веру якобы не устраивает полная политическая отрешенность Константина, который лишнего внимания к себе привлекать не желает. Да и аполитичность неслучайна: мол, у Меладзе в РФ бизнес, а потому он соблюдает осторожность.

А вот Вера не молчит и каждый раз высказывается в соцсетях, выступая против спецоперации. Ходят слухи, что супруга даже портит своим поведением отношения Константина с влиятельными людьми "сверху".

Источник: Telegram • Требует проверки
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