Телеведущего поблагодарили за заслуги перед его новым отечеством

Знаменитый российский журналист и телеведущий Александр Невзоров* изъявил желание стать частью украинского мира и получить гражданство этой страны. Его притязания были удовлетворены главой страны Владимиром Зеленским.



Некоторое время назад скандально известный журналист вместе с супругой Лидией попросили позволить им стать гражданами Украины. Соответствующая информация содержалась в запросе от украинского консульства в Италии, где сейчас проживает сбежавший из России журналист.

Дипломаты направили запрос в украинские правоохранительные органы 28 апреля текущего года. Известно, что для получения гражданства претендентов должны проверить по базам Интерпола и других международных организаций.

Проверка закончилась благополучно для Невзорова*. Как сообщилсоветник главы МВД Незалежной Антон Геращенко, указом президента Владимира Зеленского Александру и его жене предоставлено гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед страной"

Напомним, в РФ на Александра Невзорова* заведено уголовное дело. Журналист подозревается в распространи недостоверных данных, дискредитирующих российские Вооруженные силы.

*признан иноагентом на территории России