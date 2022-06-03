Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Знаменитый российский журналист и телеведущий Александр Невзоров* изъявил желание стать частью украинского мира и получить гражданство этой страны. Его притязания были удовлетворены главой страны Владимиром Зеленским.
Некоторое время назад скандально известный журналист вместе с супругой Лидией попросили позволить им стать гражданами Украины. Соответствующая информация содержалась в запросе от украинского консульства в Италии, где сейчас проживает сбежавший из России журналист.
Дипломаты направили запрос в украинские правоохранительные органы 28 апреля текущего года. Известно, что для получения гражданства претендентов должны проверить по базам Интерпола и других международных организаций.
Проверка закончилась благополучно для Невзорова*. Как сообщилсоветник главы МВД Незалежной Антон Геращенко, указом президента Владимира Зеленского Александру и его жене предоставлено гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед страной"
Напомним, в РФ на Александра Невзорова* заведено уголовное дело. Журналист подозревается в распространи недостоверных данных, дискредитирующих российские Вооруженные силы.
О планах Пекина разузнали американские журналисты