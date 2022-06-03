Скандальный журналист Невзоров* получил гражданство Украины

Скандальный журналист Невзоров* получил гражданство Украины
Александр Невзоров. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущего поблагодарили за заслуги перед его новым отечеством

Знаменитый российский журналист и телеведущий Александр Невзоров* изъявил желание стать частью украинского мира и получить гражданство этой страны. Его притязания были удовлетворены главой страны Владимиром Зеленским.

Некоторое время назад скандально известный журналист вместе с супругой Лидией попросили позволить им стать гражданами Украины. Соответствующая информация содержалась в запросе от украинского консульства в Италии, где сейчас проживает сбежавший из России журналист.

Дипломаты направили запрос в украинские правоохранительные органы 28 апреля текущего года. Известно, что для получения гражданства претендентов должны проверить по базам Интерпола и других международных организаций.

Проверка закончилась благополучно для Невзорова*. Как сообщилсоветник главы МВД Незалежной Антон Геращенко, указом президента Владимира Зеленского Александру и его жене предоставлено гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед страной"

Напомним, в РФ на Александра Невзорова* заведено уголовное дело. Журналист подозревается в распространи недостоверных данных, дискредитирующих российские Вооруженные силы.

*признан иноагентом на территории России

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