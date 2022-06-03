Нетребко публично отказалась выступать в России

Нетребко публично отказалась выступать в России
Анна Нетребко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
На Западе звезда теперь тише воды и ниже травы

Известная оперная певица с мировым именем Анна Нетребко заявила, что в ее планы не входит выступление в родной России с концертами. В интервью немецкиому изданию Zeit Online она сообщила, что в текущий моент не собирается петь дома – даже на петербургском фестивале "Белые ночи". Певица объяснила, что считает текущее время для концертов неподходящим.

Звезда призналась, что выступать дома ей всегда по душе – в России она выросла и начала свою профессиональную карьеру. Однако сейчас обстоятельства не позволяют ей порадовать соотечественников своим присутствием.

Сопрано также ответила на вопрос о том, сможет ли вернуться домой, в Россию – Анна заявила, что готова вернуться на Родину, однако "не прямо сейчас". Больше всего Нетребко желала бы для себял личного "мира и покоя". Учитывая непростую ситуацию в мире, артистов стороной ситуация не обошла – "Метрополитен-опера" начала публично давить на россиянку, требуя раскритиковать спецоперацию на Украине. В конце-концов и "Метрополитен", и Баварская опера решили растрогнуть с ней контракт.

"Возможно, позднее увидем, кто прав, а кто нет", – философски рассудила певица о ссоре с бывшими работодателями.

"Метрополитен-опера", кстати, отдал оперную поставновку "Турандот", которая ранее предназначалась Нетребко, украинке Людмиле Монастырской.

Источник: Zeit ✓ Надежный источник
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