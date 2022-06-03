Ведущий поведал пикантную историю о своем прошлом

Звездный телеведущий популярной передачи "Место встречи" Андрей Норкин в свойственной себе манере решил коснуться проблем западного общества – журналист отошел на этот раз от анекдотного формата, который применяет активно во время горячих и жарких споров, и вспомнил будто бы реальную историю из своей жизни.

Андрей рассказал, как его бывший коллега по цеху, имя которого не раскрывается, но который, однако, и сам нередко появлялся на "Месте встречи, заявлял, что не собирается нападать на коллегу (самого Норкина) сзади. И причина оказалась простой.

Оказалось, что журналист, который имел нетрадиционную ориентацию, боялся расправы: мол, Норкин может или что-нибудь сказать или же и вовсе "дать в челюсть".

Сам спор в студии разгорелся из-за темы феминисток и трансгендеров – по мнению гостей, первые постоянно примыкают ко вторым и спешат их поддержать. Однако Андрей в иронию пошутил, что больше тем идти не за кем – после этого он и рассказал историю про "дать в челюсть".

"Так что за мной никакие трансгендеры ходить не будут", – высказался ведущий.

А не так давно Андрей проехался по бежавшим из России звездам.