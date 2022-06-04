"Верни деньги": на концерте украинского артиста в России произошел скандал

"Верни деньги": на концерте украинского артиста в России произошел скандал
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Публика заподозрила, что певец был в неадеквате

Продюссер Олеся Сазыкина, которая занималась организацией концертов Ивана Дорна в России, вспомнила, каким скандалом обернулось одно из выступлений украинского артиста. По ее словам, звезда устроила ей и зрителям "настоящий ад". 

Инцидент произошел в 2014 году во время подготовки корпоратива в столичном ресторане. Певец потребовал 100 тысяч евро за выход на сцену с 50% предоплатой. 

Поселился артист в дорогом отеле 31 декабря, потребовав, чтобы к его приезду номер оформили в цветах украинского флага с помощью воздушных шариков. Продюссер вместе с менеджером отеля долго занимались оформлением, которое в итоге Ивану не понравилось. 

После он потребовал включить по телевизору поздравление украинского президента с Новым Годом, затем решил послушать речь Владимира Путина. Сазыкина полагает, что Дорн на тот момент находился в состоянии наркотического опьянения – он спрашивал у нее, где может найти что-то "подымить", передает "Пятый канал". 

Во время выхода на сцену певец стал читать стихи на украинском языке. На все возмущения публики он реагировал резко. 

"Я пока не прочитаю определенные монологи и стихи на украинском языке, потому что я патриот своей страны, я отсюда не уйду", – вспоминает его слова организатор. 

Монолог он читал в течение 20 минут – за это время многие гости покинули заведение, потребовав возврата денег. 

Спустя две недели проюссер узнала, как отнесся к концерту сам Дорн. Он рассказывал, что зрители были ужасные и зарекся давать концерты в России. 

"Их не устроило, как висели шарики, потом было не то полотенце на площадке, ему не оказали внимания, какой-то ад он устраивал. А сейчас Ваня Дорн, сидя у себя там на Украине, начинает хаять наш народ. Так вот, Ваня Дорн, верни деньги!", – заявила она.

Второй концерт в России, организацией которого занималась Сазыкина, сорвался. Заказчик посоветовался с ними и передумал приглашать скандального артиста. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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