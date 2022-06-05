Звезда готва принять и такую фанатскую "любовь"

Оперная исполнительница Анна Нетребко дала не так давно интервью австрийским журналистам из издания Zeit, пожаловавшись, что соотечественники из родной России сменили к ней отношение – мол, любовью тут и не пахнут. А причиной стали заявления Анны по поводу специальной военной операции на Украине.

Нетребко сетует, что россияне уже злятся из-за того, что та "вообще что-то сказала против" – а некоторые соотечественники и вовсе сочли ее слова для себя предательством певицы по отношению к родной стране.

"Люди считают, что я предала свою Родину. Но не могу угодить всем. Что ж, я смогу с этим жить", – рассуждает Нетребко.

Анна считает, что важнее всего оставаться человеком – мол, рано или поздно люди все поймут и сменят гнев на милость. Ведь когда-то Нетребко точно вернется домой, в родной Краснодар. Но когда именно, непонятно – все должно утрястись.

"Еще не время", – подытожила оперная звезда.

Сопрано также призналась, что важнее всего для нее сейчас "мир и покой", которые чрезвычайно важные, учитывая текущую ситуацию в мире.