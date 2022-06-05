Поющую ведущую захлестнули эмоции

Звезда российской сцены, блогерша и экс-ведущая "Дома – 2" Ольга Бузова провела масштабное шоу, на которое, по собственным словам, вложила аж 50 миллионов рублей. Певица выступила с сольным концертом, ранее перенесенным из-за коронавирусной инфекции.

В "Крокус Сити Холл" Ольга зажгла на глазах у тысяч поклонников – а в конце даже пустила слезы из-за избытка эмоций. В какой-то момент звезда поставила музыку на паузу и стала демонстрировать свои навыки, танцуя на пилоне. Даже сыграла на фортепиано, порадовав хитом "Мало половин" – не зря, все-таки, брала курсы у педагога долгое время.

Ну а финал в столичном "Крокусе" вышел феноменальным – Ольга вышла на поклон к зрителям и не смогла сдержать эмоций, разрыдавшись перед аплодирующей от восторга публике, передает "Пятый канал"

"Впервые за долгое время чувствую себя живой – только на сцене. Все, что делаю – это я делаю ради вас", – разрыдалась Ольга, упав на колени перед фанатами.

А не так давно Бузова устроила публичные разборки с бывшей возлюбленной Давида Манукяна.