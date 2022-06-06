Артист всей душой переживает за военнослужащих

Советский и российский рок-музыкант, певец Александр Маршал признался перед журналистами, что посетил уже пять госпиталей, где навестил военнослужащих российской армии.

Исполнитель хитов даже поведал о своих нередких поездках в Донбасс – с 2014 года артист чуть ли не регулярно наведывается к жителям Донецкой и Луганской народных республик, где общается с местным народным ополчением.

По словам звездного артиста, российские военнослужащие заняты выполнением своего воинского долга. Однако Маршал не стал говорить, планирует ли в дальнейшем посещать ЛДНР и выступать в Донбассе – по мнению Александра, о таких вещах на публику сообщать не принято.

Александр родился в семье боевого летчика, по стопам которого однажды решил пойти. Сам учился до профессиональной карьеры на штурамана, а затем служил в армии. Поэтому ко всякому военному у него особое отношение, пишет "Пятый канал".

"Я выражаю поддержку нашим ребятам. Когда находился в госпиталях, все – даже те, кто был тяжело ранен – говорили, что вернутся. Чтобы не было стыдно перед павшими. Я человек военный, и бывших военных не бывает", – поделился мыслями российский исполнитель.

Александр заявил, что одинаково уважает и поддерживает как летчиков, так и пехоту – желает всем жизни и скорейшего возвращения домой в целости и невредимости.

А не так давно рок-исполнительница Юлия Чичерина заявила, что за несколько лет у нее начисто пропало чувство страха – она вполне спокойно выступает в зоне боевых действий в Донбассе, пытаясь поднять бойцам боевой дух и оказать таким образом солдатам поддержку.