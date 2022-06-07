"Туда ей и дорога": Соседов поддержал депортацию оскандалившейся Наргиз

"Туда ей и дорога": Соседов поддержал депортацию оскандалившейся Наргиз
Наргиз. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезду не ждут в стране, которую та охаяла, считает критик

Известная узбекистанская исполнительница Наргиз Закирова вызвала массу шума в российских медиа после скандальных заявлений о политике Кремля. Теперь звезду упоминают весьма часто. К примеру, скандальный музыкальный критик Сергей Соседов сделал нелестное заявление в отношении исполнительницы.

Журналист заявил, что полностью поддерживает депортацию Наргиз – мол, заслужила своими выходками. Не отдавала якобы себе отчета в действиях и теперь поэтому вынуждена сидеть на Родине, без возможности выступить в России.

"Туда ей и дорога. Однако странно, по какой причине она в Узбекистане, я ведь знаю, что она является гражданкой Соединенных Штатов", – выразил мнение Соседов.

Напомним, российские власти запретили Наргиз въезд в Россию аж на 50 лет – въезжать она не имеет права вплоть до 2072 года. Правда, Закирова не сильно расстраивается: все заявляет, что живет в современном и развитом государстве.

А не так давно появились новости, что певицу задержали в московском "Домодедово", депортировав после этого в Узбекистан. Сама оскорбленная исполнительница отмалчиваться не стала. И даже якобы вступила в перепалку, придя в ярость от решения депортировать ее на Родину.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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