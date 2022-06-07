Лобода готова снова спеть для россиян

Лобода готова снова спеть для россиян
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Правда, есть одно "но"

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода готова сменить гнев на милость и вернуться для россиян подзаработать на корпоративах – правда, если все как следует устроить в Дубае, а не на территории РФ, сообщила менеджер звезды Нателла Крапивина.

Нателла заявила, что сейчас ее звезда в Российской Федерации не выступает. А вот в Дубай Светлана слетает спеть без проблем – по тому же стандартному гонорару в размере 70 тысяч евро. Чтобы забронировать корпоратив, нужно обговорить все детали с командой певицы и выполнить все требования по организации площадки. Как правило, Света выступает в ресторанах и банкетных залах. Иногда приходится петь перед несколькими гостями – как говорит Крапивина, прямиком "перед заказчиком".

В начале июня исполнительница танцевальных хитов сообщила, что собирается возобновить концертную деятельность после простоя, который длился аж целых три месяца. Хотя и заявляла, что такое решение далось ей крайне тяжело – с большим скрипом в сердце. 

В Приморском крае выступление Светланы отменили – концерт был запланирован на конец июля. Хотя изначально переносили его из-за распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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