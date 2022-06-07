Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Певица Валерия заявила, что ее стали "унижать" неизвестные личности – прямо сразу после того, как любимый супруг Иосиф Пригожин стал жаловаться на безденежье у звезд из-за пандемии.
Исполнительница до сих пор не может оправиться от язвительных комментариев, которые прилетают к ней в социальные сети от хейтеров. А ведь стоило только однажды звездной паре заступиться за коллег, которые не так обеспечены и популярны, как блистающие на российской сцене эстрадники.
Тем не менее, подчеркивает Валерия, во время ковидной вспышки в стране российский шоу-бизнес действительно "колоссально пострадал" и даже был "практически уничтожен". Звезда не стала уточнять, по какой причине это должно иметь негативное значение для россиян, однако указала, что ее с супругом начали называть "семьей нытиков" – из-за нередких замечаний о падении доходов у селебрити во время пандемии.
Кстати, разневаннной из-за язвительных хейтеров дочери Иосифа тоже пришлось объясняться с интернет-пользователями – те обвинили ее в браке "по залету".
Боевой офицер уверен, что положение у Киева незавидное
Вашингтон добился того, к чему шел последние 60 лет