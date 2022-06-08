Изгнанной из России Наргиз может грозить тюрьма

Изгнанной из России Наргиз может грозить тюрьма
Наргиз. Фото: Anton Gyngazov/www.globallookpress.com
Юрист считает, что певица сама себя закапывает

Российское законодательство может обеспечить певице Наргиз до трех лет лишения свободы за исполнение композиций Максима Фадеева. Ранее продюсер запретил своей экс-протеже выступать с его песнями после давнего скандала, за которым последовало прекращение их творческого сотрудничества, указал юрист Алексей Алешкин.

Фадеев может и в судебном порядке истребовать компенсацию за моральный ущерб. Правда, юрисдикция – вопрос открытый. Ведь не так давно Наргиз покинула Российскуюй Федерацию. И судиться, верояно, можно в Узбекистане – так будет эффективнее. А российское законодательство предусматривает до трех лет лишения свободы за использование чужого авторства.

УК также имеет статьи, карающие за присвоение чужого труда., указал Алешкин. Позиция Фадеева куда крепче – Наргиз, на взгляд адвоката, лучше всего проявлять сдержанность и последовательность, и вообще не практиковать спонтанность в принятии решений, за которые затем придется ответить.

А музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что депортированная певица заслужила свое – журналист считает, что героиня торжества сама виновата, что ей закрыли въезд в РФ сроком на 50 лет.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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