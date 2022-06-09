"Брехливый бездомный пес": Поплавская описала незавидную участь Невзорова* на Украине

"Брехливый бездомный пес": Поплавская описала незавидную участь Невзорова* на Украине
Александр Невзоров. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий славится своими антироссийскими высказываниями

Недавно большой резонанс в информационном пространстве получила новость о том, что знаменитый российский журналист и телеведущий Александр Невзоров* вместе со своей супругой Лидией обзавелся паспортом гражданина Украины. Как теперь будет складываться судьба знаменитости, предположила известная артистка Яна Поплавская.

Звезда отечественного кинематографа не стала выбирать дипломатические формулировки и прямо заявила, что думает о телеведущем.

"Он напоминает брехливого бездомного пса", – подчеркнула Поплавская.

Артистка отметила, что Невзоров* на все готов ради "коврижки". Когда телеведущему выгодно, он старательно "облизывает руки" благодетелям. Но если ситуация изменится, Александр перейдет на "лай". Мол, телеведущий действует исключительно в собственных корыстных целях и всегда подстраивается под ситуацию.

Поплавская подчеркнула, что фигура Невзорова* интересна киевским властям только как резонансный инцидент, который можно использовать против России. В целом Александр не представляет ценности для украинского лидера Владимира Зеленского, который позже "выбросит" телеведущего, как отработанный материал.

*признан иноагентом на территории России

Источник: Место встречи ✓ Надежный источник
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