"Терпел как мог": Макаревича взбесила израильская публика на концерте Галкина

"Терпел как мог": Макаревича взбесила израильская публика на концерте Галкина
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист уже сделал для себя выводы о жизни в новой стране

Российский рок-исполнитель Андрей Макаревич переехал недавно с возлюбленной в Израиль, где пытается найти себе место в жизни. Артист сходил на концерт своего коллеги Максима Галкина, который перекочевал туда же вместе с Аллой Пугачевой после событий на Украине.

Оказалось, израильская публика пришлась фронменту "Машины времени" крайне не по душе: люди показались Макаревичу навязчивыми и беспардонными. Фанаты нарушали личное пространство своего кумира – Андрей был от жтого не в восторге.

"Терпел как мог. Вдруг совершенно незнакомый человек подходит к тебе и начинает беседу с середины. Терпел как мог", – высказался артист.

А затем вдруг Макаревича осенило: в Израиле нет такого понятия, как "личное пространство". Ведь люди тут – одна большая семья, решил артист.

"И я успокоился", — рассказал музыкант в социальных сетях.

А не так давно белорусские власти заявили, что Галкин и Макаревич причастны к финансированию протестных акций в республике. В социальных сетях заявили, что поименный список с гражданами Российской Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко уже передал Москве.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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