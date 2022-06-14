Артист уже сделал для себя выводы о жизни в новой стране

Российский рок-исполнитель Андрей Макаревич переехал недавно с возлюбленной в Израиль, где пытается найти себе место в жизни. Артист сходил на концерт своего коллеги Максима Галкина, который перекочевал туда же вместе с Аллой Пугачевой после событий на Украине.

Оказалось, израильская публика пришлась фронменту "Машины времени" крайне не по душе: люди показались Макаревичу навязчивыми и беспардонными. Фанаты нарушали личное пространство своего кумира – Андрей был от жтого не в восторге.

"Терпел как мог. Вдруг совершенно незнакомый человек подходит к тебе и начинает беседу с середины. Терпел как мог", – высказался артист.

А затем вдруг Макаревича осенило: в Израиле нет такого понятия, как "личное пространство". Ведь люди тут – одна большая семья, решил артист.

"И я успокоился", — рассказал музыкант в социальных сетях.

А не так давно белорусские власти заявили, что Галкин и Макаревич причастны к финансированию протестных акций в республике. В социальных сетях заявили, что поименный список с гражданами Российской Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко уже передал Москве.