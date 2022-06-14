Сын Табакова выдал неожиданную причину отказа Литвиновой возвращаться в Россию

Сын Табакова выдал неожиданную причину отказа Литвиновой возвращаться в Россию
Рената Литвинова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист поделился любопытной информацией

Знаменитый российский актер, продолжатель династии Табаковых, Павел Табаков рассказал, что на самом деле происходит в жизни его коллеги по театральной сцене Ренаты Литвиновой. Вот уже достаточно продолжительное время известная актриса находится за пределами родного государства и, судя по всему, в ближайшем будущем возвращаться не собирается.

Многие связывают отсутствие Литвиновой в России с политической обстановкой на международной арене. Однако Табаков-младший назвал совсем другую причину, притом достаточно неожиданную. По информации артиста, дело в том, что Ренате нельзя использовать в качестве транспорта самолет. Мол, именно поэтому она не может вернуться в родную страну.

Павел подчеркнул, что именно проблемы со здоровьем заставили актрису улететь во Францию. Местные лекари обследовали знаменитость и пришли к выводу, что в ближайшее время ей нельзя летать. При этом Табаков надеется, что уже в скором будущем Литвинова вернется в Россию, и он продолжит играть с ней на одной сцене.

К слову, недавно весьма неутешительный прогноз по будущему беглой Литвиновой и ее подруги Земфира дал известный российский артист Иван Охлобыстин.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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