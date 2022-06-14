Артист заработает огромную сумму на своих фанатах

Знаменитый российский певец Григорий Лепс четко обозначил свою патриотическую позицию по поводу событий, развернувшихся на международной арене, чем утроил любовь россиян к себе и своему творчеству. Скоро артист даст юбилейный концерт в "Лужниках". Однако, как оказалось, цены на особо привилегированные места задраны так высоко, что о заветных билетах большинству россиян не стоит и мечтать.



Впрочем, на задворках стадиона можно разместиться и за весьма скромные деньги. Цены на самые дешевые билеты стартуют от одной тысячи рублей. Варианты поинтереснее обойдутся в сумму до 12 тысяч рублей.

А вот тем, кто искренне фанатеет от Григория Лепса и готов выложить за возможность насладиться его творчеством круглую сумму, действительно придется раскошелиться.

На концерте в честь 60-летия артиста цены за вип-места на трибунах варьируются от 30 до 50 тысяч рублей. При этом билеты в вип-ложу продаются за астрономическую сумму от 450 тысяч рублей. Самые дорогие билеты и вовсе стоят баснословных денег – 750 тысяч рублей.

Таким образом, по подсчетам журналистов, фанаты-толстосумы "подарят" Лепсу на шестидесятилетие сумму в размере почти 88 миллионов рублей. При этом более стесненные в средствах поклонники совместными усилиями принесут Григорию еще около 100 миллионов рублей.

К слову, недавно нашлось оправдание слабости Лепса к бутылке.