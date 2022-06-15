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Во время жизни в Израиле Максим Галкин часто посещает местные пляжи – поскольку русскоговорящего населения там достаточно, к нему нередко подходят местные граждане, чтобы пообщаться. На одном из концертов артист рассказал о достаточно интимном вопросе от израильской гражданки.
Юморист вспоминает, что дама поинтересовалась у него, зачем он приехал в Израиль. Лукаво прищурившись, она отметила, что большинство мужчин после сорока наносят визит в страну ради израильской медицины, чтобы "лечить то, что упало".
Галкин, хоть и не любит вести подобные беседы, поспешил ее заверить – в этой области у него проблем нет.
"Пришлось успокаивать, что пока у меня упало только зрение!", – приводит его слова портал ProZvezd.
В своих соцсетях артист делится с поклонниками фотографиями с плажа – на кадрах Максим Галкин выглядит достаточно подтянутым и загорелым.
Ранее Андрей Макаревич поделился впечатлениями от одного из концертов артиста в Израиле. По его словам, публика там достаточно специфическая.
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