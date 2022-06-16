Внимание общественности до сих пор приковано к телеведущему

Решение знаменитого российского телеведущего Ивана Урганта внезапно уехать в отпуск после старта специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса привело к тому, что некоторые резко изменили свое отношение к звезде в худшую сторону. Позже также стало известно о прекращении трансляции шоу "Вечерний Ургант" из-за временного отказа некоторых каналов от развлекательных программ. Своим мнением по поводу происходящего вокруг Ивана поделился известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт.



Недавно в информационном пространстве поползли слухи о том, что место Урганта на популярной программе может занять рэпер Баста. Вероятно, это заявление является шуткой, однако некоторые отреагировали на него весьма серьезно. Так, Михаил с иронией отметил, что Басте самое место на "Первом канале". Мол, сейчас тонкий юмор никому не интересен, и зритель с благодарностью примет более прямолинейные формулировки.

"Рэпер Баста прекрасно подходит под тот чудовищный юмор, который сейчас востребован. "Полная Баста". Так предлагаю назвать", – поделился своим мнением телеведущий.

Михаил Ширвиндт почему-то уверен, что в нынешней ситуации российский зритель обойдется без Урганта и готов видеть в роли юмориста даже исполнителя рэп-композиций.