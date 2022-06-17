48-летняя Юлия Высоцкая похвасталась формами в мини-бикини

48-летняя Юлия Высоцкая похвасталась формами в мини-бикини
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена Кончаловского может дать фору многим юным красавицам

Звездная супружеская пара знаменитого кинорежиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой многим представляется идеалом совместной жизни. В чем секрет крепких отношений знаменитостей, доподлинно неизвестно. Одно можно сказать точно – даже после десятилетий совместной жизни Кончаловскому выпало счастье наслаждаться идеальным внешним видом супруги.

В интернет-пространстве появились пикантные кадры Юлии Высоцкой. Знаменитая актриса и телеведущая позирует в мини-бикини. Все желающие могут полюбоваться формами 48-летний звезды. Действительно, подтянутая фигура актрисы способна вызвать зависть даже у молодых прелестниц. Стройные ноги, живот с кубиками, идеально ровная кожа – вот чем радует своего именитого супруга любимица публики.

На ярком летнем кадре популярная красавица позирует в элегантном купальнике черного цвета в белый горох. Судя по всему, актриса отдыхает в жаркой стране. Знаменитость решила поднять себе настроение горячительными напитками и широко улыбается в камеру.

К слову, недавно настоящий фурор в Сети произвел интимный кадр с Высоцкой и Кончаловским. На снимке любящий муж нежно ласкает свою красавицу-жену.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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