Откровенный кадр появилась в общем доступе

Российские знаменитости продолжают осваивать Telegram после того, как Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram. Теперь личным блогом в популярном мессенджере обзавелась и Юлия Высоцкая.

Актриса только начала вести свой канал, но уже успела переполошить Сеть семейным кадром со своим мужем. На снимке явно видна страсть и химия между Андреем Кончаловским и Юлией Высоцкой. Актриса влюбленно смотрит на супруга, в то время как он нежно приобнимает ее за обнаженное плечи.

Следует отметить и вызывающий образ Высоцкой. На фото она позирует в блестящем платье из пайеток. Его боковой вырез и предательски задравшийся подол выставили стройные бедра актрисы на всеобщее обозрение.

"Если я не влюблена, это не я", – лаконично подписала снимок телеведущая.

Фотография произвела на пользователей впечатление: она собрала множество реакций и около 40 тысяч просмотров.

Telegram-канал завела и Настасья Самбурская. Если раньше она радовала контентом подписчиков в Instagram, то теперь публикации актриса делает в новом блоге. В частности, она опубликовала фото из архива, на котором покрасовалась перед аудиторией рельефными мышцами и подтянутыми ягодицами.