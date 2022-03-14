Звезда поделилась с подписчиками пикантным снимком

Российские знаменитости начали активно осваивать Telegram-каналы. Среди тех, кто кто перешел на эту платформу, оказалась и Настасья Самбурская. Актриса и здесь продолжает делиться контентом с подписчиками, в том числе и спортивным.

В частности, звезда сериала "Универ. Новая общага" опубликовала снимок, на котором отчетливо видны рельефные мышцы рук и спины. Обтягивающая спортивная форма демонстрирует и подтянутые ягодицы актрисы. "Вот думаю, возвращать эту форму? Это 2016 год", – спросила у подписчиков Самбурская.

Мнение пользователей по данному вопросу разделилось. Некоторые посоветовали актрисе вернуть форму тела.

"Да, обязательно возвращать", "Да, особенно , если Вам хочется", "Красавица, делай"

Однако большинство поклонников пришло к выводу, что Настасья Самбурская прекрасно выглядит именно сейчас, и ей не нужно ничего менять.

"Ни в коем случае. В данный момент гораздо лучше", "Сейчас более женственно выглядишь", "Нет, слишком много мускул", "Ты в любом теле божественна"

Напомним, что ранее в своем Telegram-канале Сергей Безруков возмутился тем, что общественность пускает слухи о его местонахождении и сомневается, что он находится в России. Актер подчеркнул, что от подобного отношения сейчас страдают многие его коллеги, и призвал людей в тяжелое время объединиться, а не подливать масла в огонь.