Молодой человек приковал себя наручниками к двери ресторана быстрого питания

С 14 марта в Москве временно закрываются рестораны быстрого питания Макдональдс. Некоторые люди отреагировали на данную новость слишком болезненно. Например, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин в знак протеста приковал себя наручниками к двери одного из Макдональдсов.

Данным поступком он хотел привлечь внимание американцев, чтобы те оказали влияние на политических деятелей своей страны. Эффект, однако, получился немного иным: Затравкиным заинтересовались сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в участок до выяснения обстоятельств, сообщает "Пятый канал".

Никас Сафронов, узнав о данном инциденте, прокомментировал поступок сына.

"Это его еда, он туда часто ходит, любит Макдональдс, любит", – поделился художник.

Он добавил, что Затравкина, вероятно, ситуация с закрытием ресторана быстрого питания задела лично. Молодой человек считает, что данная компания является очень важным продуктом для студентов и множества людей в целом. Сафронов подытожил, что надеется на понимание сотрудников полиции и сообщил, что будет узнавать, где находится его сын.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс временно приостанавливает работу на территории России в связи с логистическими сложностями, которые возникли в компании.