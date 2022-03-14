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С 14 марта в Москве временно закрываются рестораны быстрого питания Макдональдс. Некоторые люди отреагировали на данную новость слишком болезненно. Например, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин в знак протеста приковал себя наручниками к двери одного из Макдональдсов.
Данным поступком он хотел привлечь внимание американцев, чтобы те оказали влияние на политических деятелей своей страны. Эффект, однако, получился немного иным: Затравкиным заинтересовались сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в участок до выяснения обстоятельств, сообщает "Пятый канал".
Никас Сафронов, узнав о данном инциденте, прокомментировал поступок сына.
"Это его еда, он туда часто ходит, любит Макдональдс, любит", – поделился художник.
Он добавил, что Затравкина, вероятно, ситуация с закрытием ресторана быстрого питания задела лично. Молодой человек считает, что данная компания является очень важным продуктом для студентов и множества людей в целом. Сафронов подытожил, что надеется на понимание сотрудников полиции и сообщил, что будет узнавать, где находится его сын.
Напомним, сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс временно приостанавливает работу на территории России в связи с логистическими сложностями, которые возникли в компании.
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