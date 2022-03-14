"Шикарная фигура": Боня в крошечных трусиках дала волю фантазии

"Шикарная фигура": Боня в крошечных трусиках пофантазировала о личном
Виктория Боня. Фото: Wenzel/face to face/www.globallookpress.com
Подписчики восхитились соблазнительным видом ведущей

Виктория Боня продолжает радовать поклонников откровенным контентом в социальных сетях. В своем Telegram-канале модель опубликовала фото, на котором предстала в одном нижнем белье. На Боне надеты маленькие трусики, которые практически не закрывают тело ведущей, и черный топ, который лишь подчеркивает ее прелести и стройную фигуру. 

Модель пожелала поклонникам доброго дня, хорошего настроения и солнечной погоды, и решила пофантазировать над тем, в какой стране она и ее подписчики захотели бы сейчас оказаться. Боня призналась, что направилась бы в Бразилию или Доминикану. Ведущая также выразила надежду на то, что над головой скоро наступит мирное небо. 

Поклонники с радостью начали делиться в чате своими любимыми странами, а некоторые не смогли сдержать восторг от красивого тела Бони. 

"Шикарная фигура, красивая девушка",  "Отлично выглядите",  "Вика, ты такая красивая и душой, и телом", "Потрясающая"

Напомним, что Виктория Боня часто делится довольно соблазнительными снимками с аудиторией. Ведущая живет в Монако вместе с дочерью Анджелиной и наслаждается солнечной погодой практически каждый день. Такая обстановка явно благоволит к тому, чтобы светская львица выкладывала фотографии своей фигуры. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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