Подписчики восхитились соблазнительным видом ведущей

Виктория Боня продолжает радовать поклонников откровенным контентом в социальных сетях. В своем Telegram-канале модель опубликовала фото, на котором предстала в одном нижнем белье. На Боне надеты маленькие трусики, которые практически не закрывают тело ведущей, и черный топ, который лишь подчеркивает ее прелести и стройную фигуру.

Модель пожелала поклонникам доброго дня, хорошего настроения и солнечной погоды, и решила пофантазировать над тем, в какой стране она и ее подписчики захотели бы сейчас оказаться. Боня призналась, что направилась бы в Бразилию или Доминикану. Ведущая также выразила надежду на то, что над головой скоро наступит мирное небо.

Поклонники с радостью начали делиться в чате своими любимыми странами, а некоторые не смогли сдержать восторг от красивого тела Бони.

"Шикарная фигура, красивая девушка", "Отлично выглядите", "Вика, ты такая красивая и душой, и телом", "Потрясающая"

Напомним, что Виктория Боня часто делится довольно соблазнительными снимками с аудиторией. Ведущая живет в Монако вместе с дочерью Анджелиной и наслаждается солнечной погодой практически каждый день. Такая обстановка явно благоволит к тому, чтобы светская львица выкладывала фотографии своей фигуры.