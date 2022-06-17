О смерти СМИ сообщила супруга знаменитости

Известный французский актер кино, режиссео Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, о чем стало известно сегодня, 17 июня.

Согласно приведенным данным, о смерти легенды сообщила журналистам его супруга. Женщина утверждает, что артист ушел из жизни собственной смертью из-за преклонных лет. Жан-Луи умер в окружении родных, находясь в собственном доме на юге Франции.

"Трентиньян снялся в таких классических фильмах, как "Три цвета: красный" Кшиштофа Кесьлевского, "Z" Коста-Гавраса и "Конформист" Бернардо Бертолуччи, однако жизнь легенды была омрачена трагедией, когда его дочь Мари была забита до смерти рок-звездой Бертраном Кантатом в 2003 году", – говорится в сообщении France 24.

Трентьян появился на свет в 1930 году, дебютировав в 26-летнем возрасте в черно-белом творении Кристиана-Жака "Если парни всего мира...". После этого приобрел у зрителя известность.

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