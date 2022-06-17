Популярная ведущая раскрыла отношение к русским в Италии

Популярная ведущая раскрыла отношение к русским в Италии
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Блогерша летала к подруге в эту страну на свадьбу - насмотрелась там всякого

Известная российская ведущая, бывшая звезда реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева решила немного порассуждать на тему отношения к россиянам в европейских государствах. В социальных сетях звезда рассказала, что в такой стране как Италия, к примеру, россиян никто не дискриминирует.

Блогерша поведала, что не так давно летала в Италию – подруга пригласила ее на свою свадьбу. И местные, итальянцы, к русским относились прекрасно. Неудобства были, хотя они относятся ко всем туристам – к примеру, необходимо везде при себе иметь наличные средства. Да и пересадки – не особо комфортный способ поездки.

Алена не встретила ни малейшего намека на дискриминационное отношение к россиянам (и своей скромной персоне). Во время прохождения таможенного контроля царствовала идиллия – все сотрудники были предельно вежливы и спокойны.

А не так давно новостное пространство потрясла история Алены с Ольгой Бузовой: поющая ведущая буквально запечатала рот коллеге своими губами.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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