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Известная российская актриса Мария Шукшина вспомнила покойного сатирика Михаила Задорнова, который ушел из жизни пять лет назад.
В ходе длительных рассуждений юморист и писатель порассуждал насчет ценности человека труда во времена Иосифа Виссарионовича Сталина, про либерально настроенных "служек", лишенных собственного мнения, и даже про такое человеческое качество, как трусость.
Шукшина вспомнила, как сатирик вспоминал и обличал все пороки современности – преступные телепередачи, которые провоцируют деградацию человеческого мышления, и даже про то, что цифровизация никогда доберется до "сердечности".
А не так давно мы рассказывали о пророчестве покойного сатирика по поводу Украины.
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