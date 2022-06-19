Шукшина поведала о последних словах Задорнова перед смертью

Шукшина поведала о последних словах Задорнова перед смертью
Михаил Задорнов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сатирик обличал как весь мир, так и отдельных личностей

Известная российская актриса Мария Шукшина вспомнила покойного сатирика Михаила Задорнова, который ушел из жизни пять лет назад.

В ходе длительных рассуждений юморист и писатель порассуждал насчет ценности человека труда во времена Иосифа Виссарионовича Сталина, про либерально настроенных "служек", лишенных собственного мнения, и даже про такое человеческое качество, как трусость.

Шукшина вспомнила, как сатирик вспоминал и обличал все пороки современности – преступные телепередачи, которые провоцируют деградацию человеческого мышления, и даже про то, что цифровизация никогда доберется до "сердечности".

А не так давно мы рассказывали о пророчестве покойного сатирика по поводу Украины.

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