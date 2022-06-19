Звезда не собирается извиняться

Юмористка Татьяна Лазарева, перекочевавшая в Испанию после специальной военной операции на Украине, продолжает мелькать в интервью у различных блогеров и отвечать на вопросы о Родине, зрителях и россиянах. Последних она как-то назвала "тупыми и пьяницами", которые, по скромному мнению героини торжества, предпочитают лишь развлечения и отдых.

Звезда все еще удивляется хейту от земляков в свой адрес. В социальных сетях Татьяна ответила на травлю и волну негодования, которая на нее обрушилась после скандальных слов.

Лазарева жалуется, что с таким потоком агрессии отродясь не сталкивалась – мусолят ее достаточно жестко. Правда, ничего с этим делать она не собирается. Более того, Татьяна уверена в своих словах и убеждена в правильности собственных суждений.

"Мне не нужны никакие доказательства и подтверждения", – объявила звезда.



А не так давно Лазаревой пришлось вступать в полемику с Ольгой Скабеевой, которая заявила, что та якобы в Испании вынуждена мыть туалеты. В ответ телеведущая парировала, что готова и к такому способу заработка, хотя пока что может позволить себе нормальную жизнь.