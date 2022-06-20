Артисту нечем прокормить своих многочисленных подчиненных

Скандальный критик Отар Кушанашвили решил порассуждать о непростой ситуации, в которую угодил поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

Звездный журналист заявил, что автор народных хитов попал в неприятности – из-за экономического положения в стране он столкнулся с отменой концертов. Сами артисты продолжают брать крупные суммы у банков, которые растрачивают на грандиозные шоу для своих верных поклонников, чтобы те порадовались жизни. А ведь без зрительской аудиттории не на что банально жить.

Отар выложил в очередной раз всю подноготную на звезд и заявил, что Киркорову после скандальной ситуации с крестом стали "возбранять выступать" – король российской эстрады теперь кое-кем обвиняется в надругательствами над святыней.

Во-вторых, концертов по всей России банально стало меньше. Теперь звездному артисту неоткуда отдавать ссуды, которые раньше он брал.

А не так давно стало известно, что дочка Филиппа Алла-Виктория выпустилась из начальной школы и поразила учительский состав в самое сердце после исполнения одной известной песни.