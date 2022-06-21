Семья перессорилась после событий на Украине

Вот уже несколько месяцев Мария Машкова пытается выяснить отношения с родным батюшкой. 37-летняя звезда живет в Соединенных Штатах и выступает против действий российской власти. А отец, напротив, прослыл настоящим патриотом.

Отношения начали рушиться после отказа Марии возвращаться домой – отец просил приехать в Москву и публично принести извинения россиянам. Отдалилась Мария как от отца, так и от остальных родных. Все реже звонит бабушке, с которой у нее самая крепкая связь.

На спокойных тонах выдержать диалог с отцом не выходит. Каждый выход кровного родственника на публику – будь то комментарий, интервью или что-то иное – причиняет дочери боль. Впрочем, Мария понимает, что чувства эти обоюдны, и Владимиру тоже морально непросто каждый раз читать про нее в новостях.

"Замкнутый круг. Мы друг друга не слышим. Не понимаем. Информацию берем из разных ресурсов, – поделилась наболевшим наследница известного актера.

Сама Мария уточнила, что не разделяет точку зрения отца по поводу происходящего – потому и не стала возвращаться в Россию.