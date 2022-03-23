Ранее актер призвал наследницу вернуться на Родину и извиниться за предательство

Владимир Машков известен своей патриотичной позицией касательно спецоперации на Украине. При этом дочь актера Мария много времени проводит в США и не разделяет взгляды отца. Сейчас девушка живет в Штатах, и в результате в семье Машковых произошел конфликт поколений.

Актер призвал дочь вернуться вместе с детьми в Россию, извиниться перед своим народом за предательство и поддержать свою страну в тяжелый период. Мария Машкова просьбу отца выполнить отказалась.

Актриса объяснила, что не разделяет точку зрения Владимира Машкова по данному вопросу. Она поделилась, что они с отцом пытались услышать друг друга, однако у них не получилось.

"Я в другой стране. Поэтому и говорю. Вот только пришлось отца ослушаться", – сообщила актриса.



При этом девушка с уверенностью отметила, что однажды они с Владимиром Машковым поймут друг друга. Мария подытожила, что переживает из-за того, что жители России и Украины страдают.

Напомним, что Владимир Машков открыто поддерживает действия Владимира Путина касательно происходящих событий. Он выступил на концерте в "Лужниках", который был посвящен воссоединению Крыма с Россией. За это Латвия предложила внести актера и других культурных деятелей в список персон нон грата.