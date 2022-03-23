"Я в другой стране": Машкова резко отреагировала на призыв отца поддержать Россию

"Я в другой стране": Машкова резко отреагировала на призыв отца поддержать Россию
Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее актер призвал наследницу вернуться на Родину и извиниться за предательство

Владимир Машков известен своей патриотичной позицией касательно спецоперации на Украине. При этом дочь актера Мария много времени проводит в США и не разделяет взгляды отца. Сейчас девушка живет в Штатах, и в результате в семье Машковых произошел конфликт поколений. 

Актер призвал дочь вернуться вместе с детьми в Россию, извиниться перед своим народом за предательство и поддержать свою страну в тяжелый период. Мария Машкова просьбу отца выполнить отказалась. 

Актриса объяснила, что не разделяет точку зрения Владимира Машкова по данному вопросу. Она поделилась, что они с отцом пытались услышать друг друга, однако у них не получилось.

"Я в другой стране. Поэтому и говорю. Вот только пришлось отца ослушаться", – сообщила актриса. 

При этом девушка с уверенностью отметила, что однажды они с Владимиром Машковым поймут друг друга. Мария подытожила, что переживает из-за того, что жители России и Украины страдают. 

Напомним, что Владимир Машков открыто поддерживает действия Владимира Путина касательно происходящих событий. Он выступил на концерте в "Лужниках", который был посвящен воссоединению Крыма с Россией. За это Латвия предложила внести актера и других культурных деятелей в список персон нон грата.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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