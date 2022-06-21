С обидчицей затем звезда выпила

Звездная актриса, экс-солистка популярного в России музыкального коллектива "Блестящие" Анна Семенович никогда не таила ничего в душе – даже раскрывала верным поклонникам самую постыдную правду. И в этот раз артистка не изменила собственным принципам.

Пришлось звезде и драться, выясняя отношения на кулаках. Оказалось, что не так давно произошел случай, когда Анне пришлось драться с другой девушкой. Случилось это во время ее отпуска в одном из клубов.

Сначала грубиянка пихнула Анну, а затем решила оттоптать ей ногу. Семенович вежливо сделала той замечание, и девушка почему-то стала в ответ наезжать на певицу.

Драка была недолгой и поистине непрофессиональной: обидчицы просто повыдирали друг другу волосы. На том и успокоились. А после даже сдружились. Вместе опрокинули по паре горячительных у бара и затем начали посмеиваться над этой историей.

Живет та самая дама в Нидерландах. Анна до сих пор с ней временами переписывается.

А не так давно Семенович решила открыто высказать все, что думает о сервисе в одном из подмосковных отелей – даже написала жалобу из-за неустроившего ее обслуживания.