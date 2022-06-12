Накатала жалобу: Семенович закатила истерику в отеле

Накатала жалобу: Семенович закатила истерику в отеле
Анна Семенович. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
42-летнюю звезду не устроило обслуживание

42-летняя звезда российской сцены, актриса Анна Семенович столкнулась с неприятной ситуацией: бывшая "блестящая" решила забронировать номер в трех звездах где-то в Московской области, где столкнулась просто с ужасающим уровнем сервиса.

Поначалу Анну отказывались даже заселять – с собой у нее не было паспорта. Не помог даже выдающийся бюст, потому что на ресепшене работала девушка. Ну а от номера звезда просто выпала в осадок – вокруг царила грязь.

Номер обошелся в восемь тысяч рублей. Звезда не понимает, что за что платила: ремонта нет, всюду грязь, утюг явно видал свои лучшие дни где-то далеко в прошлом. А на просьбу принести капучино с миндальным молоком ей принесли жирное коровье.

В итоге 42-летняя певица написала на отель жалобу. Хотя поклонники заявляют, что Семенович зазвездилась, та парирует, что у людей, на минуточку, может быть лактозная непереносимость. Так что все претензии к отелю.

Не так давно Анне пришлось вступать в спор с хейтерами по поводу лишних килограммов.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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