Хаматова пообещала мстить россиянам за критику в свой адрес

Хаматова пообещала мстить россиянам за критику в свой адрес
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Никакой свободы "врагам свободы", решила звезда

Покинувшая с началом специальной военной операции Родину актриса Чулпан Хаматова решила перебраться на постоянное место жительства в Латвию, где однажды успела прикупить дом недалеко от Риги. С работой долго бегать не пришлось: в Новом Рижском театре ее приняли если не распростертыми объятиями, то точно охотно. И даже специально для новой звезды из России создали спектакль без слов – с бегущими титрами на латышском языке.

Так, режиссер Алвис Херманис специально под свою новую музу создал постановку, где Чулпан молча отыгрывает пять ролей: и священнослужителя, и насильника, и педагога, и девочку, и в то же самое время – автора. Пьеса посвящена "совести, сознанию и подсознанию страны". Позвали журналистов, называющих Россию страной-агрессором.

Звезда, кажется, поняла, что будет: подстраховалась и упредительно заявила под кадрами спектакля, опубликованными на ее странице в социальных сетях, что будет теперь удалять комментарии критикующих ее россиян – никакой дискуссии, прямым текстом пишет Чулпан.

"Не трудитесь", – написала Хаматова под кадрами.

По слухам, не так давно Чулпан даже жаловалась на жизнь в Прибалтике и будто бы даже рассказывала коллегам, что чувствует себя не очень уютно в другой стране.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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