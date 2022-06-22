Многие требуют дуэт вернуться в родную страну

Фанаты звездного украинского дуэта Потапа и Насти Каменских негодуют: публика заявляет, что с начала специальной операции супруга рэпера выступает лишь где-то за границей вместе с возлюбленным.

Настя выставила фотографию, сделанную в Праге. С самого начала спецоперации дуэт разъезжает по Европе, проводя благотворительные мероприятия и освещая на свой лад события, которые сегодня происходят на Украине.

Под постом Насти не могли не выразить свое мнение интернет-пользователи из Украины, оставившие полные негодования и возмущений комментарии – мол, в Киеве им никто не мешает выступать с тем же успехом.

"Потап служит диваннным войскам – равно как и все его коллеги по цеху!" – приводят журналисты комментарии из поста Насти Каменских.

У отдельных украинских патриотов персональные претензии к Потапу: звездный артист вроде как и придерживается "проукранской" точки зрения, однако сам не спешит идти защищать родную страну и предпочитает отсиживаться в Европе.

Кстати, не так давно Настю с ее супругом украинская публика даже обозвала "продажными крысами" за вылет из Киева – случилось это пару месяцев назад.