Потап и Настя Каменских взбесили украинскую публику после бегства в Европу

Потап и Настя Каменских взбесили украинскую публику после бегства в Европу
Потап и Настя Каменских. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Многие требуют дуэт вернуться в родную страну

Фанаты звездного украинского дуэта Потапа и Насти Каменских негодуют: публика заявляет, что с начала специальной операции супруга рэпера выступает лишь где-то за границей вместе с возлюбленным. 

Настя выставила фотографию, сделанную в Праге. С самого начала спецоперации дуэт разъезжает по Европе, проводя благотворительные мероприятия и освещая на свой лад события, которые сегодня происходят на Украине.

Под постом Насти не могли не выразить свое мнение интернет-пользователи из Украины, оставившие полные негодования и возмущений комментарии – мол, в Киеве им никто не мешает выступать с тем же успехом.

"Потап служит диваннным войскам – равно как и все его коллеги по цеху!" – приводят журналисты комментарии из поста Насти Каменских.

У отдельных украинских патриотов персональные претензии к Потапу: звездный артист вроде как и придерживается "проукранской" точки зрения, однако сам не спешит идти защищать родную страну и предпочитает отсиживаться в Европе.

Кстати, не так давно Настю с ее супругом украинская публика даже обозвала "продажными крысами" за вылет из Киева – случилось это пару месяцев назад.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Игры с огнем": Литва готовит новый удар по Калининграду

Накал ситуации на международной арене резко подскочил

Совершена атака: названа причина пожара на НПЗ в Ростовской области

Украинские силовики продолжают проявлять агрессию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей