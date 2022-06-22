В тусовке давно было известно о пристрастиях покойного, утверждает один из артистов

Внезапная кончина камерунского и российского исполнителя, участника "Фабрики Звезд" Пьера Нарцисса потрясла отечественный шоу-бизнес. Певец скончался во время операции, не приходя в сознание.

У скандально известного Гогена Солнцева своя версия насчет происходящего: эпатажный актер считает, что исполнителя хита "Шоколадный заяц" сгубил алкоголь.

Солнцев заявил, что долгие годы дружил с покойным и знает многое. К примеру, якобы на одной из свадеб за какие-то полчаса тот умудрился напиться так, что затем чуть ли не выполз на сцену и шатался во время исполнения песни.

"Пил Пьер много лет беспробудно – об этом все знали в тусовке. Я ему говорил много раз, чтобы завязывал. А он просто отмахивался", – вздыхает Гоген.

В таком состоянии, утверждает Солнцев, Пьер становился агрессивным человеком. В одном из российских треш-шапито по телевизору как раз шел выпуск, посвященный неким избиениям, которым подвергалась супруга от Пьера. А та будто бы говорила, что без бутылки исполнитель и не знает, как сделать утро добрым.

Ранее сообщалось, что артист скончался во время хирургической операции, связанной с почками.