Каждый зарабатывает по мере своих возможностей, заявил артист

Звездный красавчик Прохор Шаляпин порядком устал от ходящих вокруг него слухов, о чем решил во всеуслышание объявить в эфире одной из телепередач. Мужчина раскрыл собственное отношение к представителям сильного пола, которые привыкли жить за счет своих супруг.

Музыкальный исполнитель утверждает, что ему не за что относиться с презрением к альфонсам. С общественной точки зрения, выезжать на горбе возлюбленной совершенно непозволительно. Однако у Прохора куда более глубокий подход: главное, чтобы у пары был достаток. От кого именно – дело десятое.

"Не имеет значения, чьи деньги – лишь бы они были", – обозначил Прохор свою позицию в эфире ТВЦ.

За годы своей популярности Шаляпин прослыл альфонсом после отношений с состоятельными дамами. Хейтеры распространяли слухи, что Прохор якобы намеренно ищет себе "богатых мамочек", чтобы поживиться за их счет.

А в прошлом году певец потерял свою возлюбленную Татьяну Дэвис, которая скончалась в скором времени после свадьбы. Сгубила ее коронавирусная инфекция.

Не так давно Прохор вышел в свет с новой дамой сердца – ей оказалась красотка и победительница одного из конкурсов по имени Ольга Сан, с которой он совершенно случайно столкнулся.