Певец на этот раз нашел кое-кого помоложе

Популярный российский исполнитель Прохор Шаляпин официально для поклонников представил свою новую даму сердца – ей оказалась модель, актриса Ольга Сан, ставшая пару лет назад победительницей конкурса "Миссис Россия-Вселенная".

Прохор опубликовал пару снимков, на которых счастливая пара смотрит в камеру. Шаляпин даже подписал пост как "Моя новая любовь". Обе фотографии, кажется, сделаны в ресторане и на одном из светских мероприятий.

Медиа пишут, что Ольга любит своего кота Ларса, для которого справляет массу праздников – Новый год, масленицу и даже День защитница Отечества (и 8 марта).

В прошлом году Прохор связал себя узами брака с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, которая спустя некоторое время после свадьбы скончалась от последствий коронавирусной инфекции. По этому поводу певец решил поучаствовать в нескольких шоу, где выразил искреннее горе от потери возлюбленной.

А ранее сообщалось, что Шаляпин мечтает открыть дом престарелых.