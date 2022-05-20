"Моя новая любовь": Шаляпин вышел в свет с новой дамой сердца

"Моя новая любовь": Шаляпин вышел в свет с новой дамой сердца
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Певец на этот раз нашел кое-кого помоложе

Популярный российский исполнитель Прохор Шаляпин официально для поклонников представил свою новую даму сердца – ей оказалась модель, актриса Ольга Сан, ставшая пару лет назад победительницей конкурса "Миссис Россия-Вселенная".

Прохор опубликовал пару снимков, на которых счастливая пара смотрит в камеру. Шаляпин даже подписал пост как "Моя новая любовь". Обе фотографии, кажется, сделаны в ресторане и на одном из светских мероприятий.

Медиа пишут, что Ольга любит своего кота Ларса, для которого справляет массу праздников – Новый год, масленицу и даже День защитница Отечества (и 8 марта).

В прошлом году Прохор связал себя узами брака с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, которая спустя некоторое время после свадьбы скончалась от последствий коронавирусной инфекции. По этому поводу певец решил поучаствовать в нескольких шоу, где выразил искреннее горе от потери возлюбленной.

А ранее сообщалось, что Шаляпин мечтает открыть дом престарелых.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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