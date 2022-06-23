Все время пытаются раздеть: выставившая напоказ грудь Асмус пожаловалась на "развратников"

Все время пытаются раздеть: выставившая напоказ грудь Асмус пожаловалась на "развратников"
Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка стала жертвой собственной репутации

Знаменитая российская актриса Кристина Асмус получила широкую известность после нашумевшего фильма "Текст". Предельно откровенные кадры и последовавший после премьеры киноленты скандал закрепили за артисткой определенную репутацию. Теперь знаменитость жалуется, что ее постоянно хотят оставить без одежды.

На свою тяжелую судьбу Асмус посетовала в социальных сетях. Артистка рассказала, что сейчас трудится над озвучкой нового кинопродукта и во время работы в очередной раз встретилась с необходимостью оголиться.

"Меня все время пытаются раздеть", – жалуется звезда откровенных сцен.

Как объяснила Кристина, дело в том, что во время озвучки ее рубашка слишком сильно шуршала, что повлияло на качество рабочего процесса. В итоге звукорежиссер попросил артистку избавиться от лишнего элемента одежды, и Асмус пришлось продолжить работу в одном нижнем белье.

Любопытно, что свой рассказ девушка сопроводила фотографией прямо с рабочего процесса. На ней артистка позирует в бюстгальтере телесного цвета, форма которого отлично подчеркивает выдающиеся части стройной звездной фигуры.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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