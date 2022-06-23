В светской тусовке утверждают, что Маргарита права

Некоторое время назад знаменитая российская журналистка Маргарита Симоньян выступила с сенсационным заявлением. Она объявила, что именитый пародист Максим Галкин женился на примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой ради того, чтобы прикрыть свою нетрадиционную ориентацию. После этого некоторые представители светской тусовки набросились на журналистку, однако нашлись и те, кто подтвердили слова Маргариты.



Так, на достоверность ее скандального заявления указал знаменитый российский журналист Михаил Шахназаров. Блогер удивился, что некоторые набросились на главреда телеканала RT – ведь она сказала правду. По словам Шахназарова, Максим Галкин действительно не интересуется женским полом. Так что обвинять Маргариту в клевете нет оснований.

При этом Шахназаров добавил, что многих знаменитостей пора выводить на чистую воду, люди должны знать правду о своих кумирах.

"Симоньян сказала правду в эфире, на нее все набросились. А что вы набросились на нее, она что, неправду сказала?" – защищает Симоньян Шахназаров.

Журналист отметил, что к сожалению, в нашей стране часто врут люди, находящиеся "на всех уровнях". По мнению Михаила, многим давно пора раскрыть правду о своих предпочтениях.