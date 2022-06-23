Опубликованы шокирующие кадры последних минут жизни Юрия Шатунова

Опубликованы шокирующие кадры последних минут жизни Юрия Шатунова
Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Смерть любимца публики переживает вся страна

Сегодня, 23 июня, произошла страшная трагедия, этот мир покинул знаменитый российский певец Юрий Шатунов. Бывшего солиста легендарной группы "Ласковый май" не стало на 49-м году жизни. В социальных сетях распространилось видео с ужасающими кадрами последних минут жизни любимца публики.

На ролике ставший легендой еще при жизни музыкант старается цепляться за этот мир и изо всех сил ловит ртом воздух. Видно, что Шатунову очень тяжело. Друзья поддерживают задыхающегося артиста, практически несут его на себе – делают все для того, чтобы оперативно доставить знаменитость к медицинским специалистам.

Однако к сожалению, судьба распорядилась иначе, в ночь на 23 июня исполнителя нашумевших хитов "Белые розы", "Седая ночь" и других не стало. По имеющейся информации, причиной скоропостижной смерти 48-летнего музыканта стал обширный инфаркт миокарда. Любимец публики скончался на руках у медиков.

Смерть знаменитости стала страшным ударом для его близких, коллег и многомиллионной армии фанатов. О том где и когда пройдет прощание с дорогим сердцу многих россиян артистом, сообщат позже.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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