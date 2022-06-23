Смерть любимца публики переживает вся страна

Сегодня, 23 июня, произошла страшная трагедия, этот мир покинул знаменитый российский певец Юрий Шатунов. Бывшего солиста легендарной группы "Ласковый май" не стало на 49-м году жизни. В социальных сетях распространилось видео с ужасающими кадрами последних минут жизни любимца публики.



На ролике ставший легендой еще при жизни музыкант старается цепляться за этот мир и изо всех сил ловит ртом воздух. Видно, что Шатунову очень тяжело. Друзья поддерживают задыхающегося артиста, практически несут его на себе – делают все для того, чтобы оперативно доставить знаменитость к медицинским специалистам.

Однако к сожалению, судьба распорядилась иначе, в ночь на 23 июня исполнителя нашумевших хитов "Белые розы", "Седая ночь" и других не стало. По имеющейся информации, причиной скоропостижной смерти 48-летнего музыканта стал обширный инфаркт миокарда. Любимец публики скончался на руках у медиков.

Смерть знаменитости стала страшным ударом для его близких, коллег и многомиллионной армии фанатов. О том где и когда пройдет прощание с дорогим сердцу многих россиян артистом, сообщат позже.