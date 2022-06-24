Нетребко спровоцировала новый скандал среди россиян

Нетребко спровоцировала новый скандал среди россиян
Анна Нетребко. Фото: Roman Vondrous/www.globallookpress.com
Сдержаться на этот раз соотечественникам не удалось

Оперная дива Анна Нетребко заявила, что в настоящее время не планирует возвращаться в Россию. Сейчас все мысли звезды лишь о безопасности родных. В один момент Анна жутко перепугалась: вдруг она потеряет австрийский паспорт и все нажитое в Европе имущество?

Однажды, уверена звезда, соотечественники поймут, что родную страну она никогда не предавала. Правда, это заявление было достаточно противоречивым: в социальных сетях Анна опубликовала снимок с газетой, для которой дала интервью. Материл назвали "Россия, чего ты от меня хочешь!". И тут же на Нетребко обрушился шквал негативных комментариев от недовольных россиян – мол, Родина от нее давно ничего не хочет. А некоторые решили, что оперная дива просто издевается над российским населением.

К слову, сама Анна недавно пожаловалась, что соотечественники из родной страны сменили к ней отношение после слов о специальной военной операции на Украине.

Источник: New Inform ✓ Надежный источник
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