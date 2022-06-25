За труп покойного ведется настоящая борьба

Несколько дней назад оборвался земной путь знаменитого камерунского и российского певца Пьера Нарцисса. Исполнитель хита "Шоколадный заяц" скончался 21 июня на 46-м году жизни. Сегодня, 25 июня, должна была пройти печальная церемония прощания, однако вокруг проводов Нарцисса в последний путь начали происходить странности.



Так, бывшая жена знаменитости Валерия Калачева внезапно объявила, что прощание состоится только в среду, 29 июня. По ее словам, такое решение было принято из-за форс-мажора. Калачева объяснила, что начались проблемы внутри семьи Нарцисса. Известно, что артиста планируют похоронить в фамильном склепе на родине в Камеруне. Сама же Калачева хочет разместить прах усопшего в Москве.

Позже Калачева объявила, что камерунские родственники артиста написали жалобу в посольство и заблокировали выдачу тела. Они требуют, чтобы после прощания Пьера оперативно отправили на родину.

Калачева сообщила, что подготовила для усопшего экс-супруга бело-золотой гроб и просторный зал. Однако его родные не хотят отдавать тело, так как опасаются, что его не станут отправлять в Камерун.

"С той стороны нет конструктива, есть боязнь, что украду тело, и блокирование наших действий", – жалуется Валерия.

Женщина утверждает, что не против похорон в Камеруне, однако ей больше по душе захоронить тело покойного в Москве.