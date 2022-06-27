Людей поразило игнорирование трагической церемонии со стороны знаменитостей

Накануне, 26 июня, жители и гости российской столицы приняли участие в массовых проводах знаменитого российского исполнителя Юрия Шатунова в последний путь. Проститься с любимцем публики пришли огромное число людей, однако среди них не было никого из звездных коллег артиста. Такое игнорирование не на шутку возмутило публику.



Стоит отметить, что ставший легендой еще при жизни бывший солист музыкальной группы "Ласковый май" всегда пользовался особой народной любовью. Именно поэтому, несмотря на невыносимую жару, которая стояла в Москве в воскресный день, толпы скорбящих пришли попрощаться с Шатуновым. Число людей исчислялось тысячами – каждый хотел последний раз взглянуть на кумира 1980-90-х.

Журналисты обратили внимание, что именитые коллеги Шатунова проигнорировали народное прощание с артистом. Многие задались вопросом, что же послужило причиной такого странного отношения к событию, ставшему трагедией для всей страны. Реальную причину раскрыл охранник Троекуровского кладбища.

Сотрудник погоста объяснил, что родственники решили разделить народное прощание и звездное. 27 июня с Юрием будут прощаться его родные, а также коллеги по музыкальному цеху.

"Никого из знаменитостей вы сегодня не увидите, все приедут завтра. Это было пожелание родственников", – объяснял охранник во время народной панихиды, которая состоялась накануне.

К слову, в Сети опубликовали несколько жутких кадров Шатунова в гробу.