"Как быдло": зрители пинками выгнали Аллегрову со сцены

"Как быдло": зрители пинками выгнали Аллегрову со сцены
Ирина Аллегрова. Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/www.globallookpress.com
Концерт в Рыбинске обернулся грандиозным скандалом

Невероятной травле во время выступления подверглась знаменитая российская певица Ирина Аллегрова. Артистку буквально пинками погнали со сцены во время ее концерта в Рыбинске, который находится в Ярославской области.

Резонансный инцидент произошел из-за того, что исполнительница нашумевших хитов "Шальная императрица", "Угонщица", "Я тебе не верю" и других не оправдала ожидания слушателей.

Артистка решила, что площадка в провинциальном российском городе как нельзя более лучше подходит для презентации новых песен. Судя по всему, Аллегровой надоело петь одно и тоже, и она очень надеется раскрутить свои новые композиции.

Однако фанаты не поддержали свою любимицу, которую, видимо, ценят только за ставшие культовыми хиты. Артистка не стала исполнять свои старые песни, за что подверглась жесткой критике. Дошло до того, что Ирину прогнали со сцены, хотя концерт был далек от завершения.

Скандальный инцидент стали активно обсуждать в Сети.

"Правильно сделали!", "Ну и уровень зрителей", "Ведут себя, как быдло", "Правильно! Кто платит, тот и музыку заказывает", – не сошлись во мнениях россияне.

К слову, недавно Аллегрова отважилась выставить напоказ роскошный бюст

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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