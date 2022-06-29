Руки есть, голова - на месте, рассудили коллеги

Фронтмен популярного в советские годы музыкального коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич не один месяц живет в Израиле с молодой супругой. Не так давно у него родился четвертый ребенок. Макаревич остается верным себе – ругает Россию и живущих в ней людей.

Исполнитель Ян Осин уверен, что и Макаревич, и все остальные, кто покинул Родину, смогут себя обеспечивать руками и ногами – работать физически. Певец напомнил, что у рок-звезды имеется образование архитектора. И никогда не поздно начинать с нуля – или работать по специальности, или переквалифицироваться на ручной труд.

"Может идти собирать бананы или клубнику, которые растут в Израиле. Эмигранты из Советского Союза работали же в кибуцах (сельскохозяйственных коммунах в Израиле – прим. ред.), ничего страшного в этом нет", – рассудил Осин.

Наверняка Андрей легко поймет, как собирать ягоды и перекладывать их в коробку. Ничего зазорного в физическом труде нет – ситуация непростая везде, считает Осин, рассуждая на тему будущего Макаревича в другой стране, пишет РИА ФАН.

Сам Андрей, кстати, успел сделать недвусмысленные выводы об израильской публике после одного из концертов.