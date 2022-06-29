В этой жизни гарантирована только могила, решил звездный исполнитель

Известный российский исполнитель Прохор Шаляпин заявил, что уже отложил себе средства на похороны. 38-летний исполнитель считает, что мысли о смерти должны преследовать ум каждого ответственного человека – о будушем нужно думать всегда, каким бы безжалостным оно ни было.

Прохор уже продумал, как распорядиться на счет своих похорон. Все необходимое уже накоплено.

"У меня есть мама, есть запасы", – высказался артист в социальных сетях.



Поводом для столь необычных высказываний со стороны Шаляпина, пишут СМИ, стала внезапная кончина Пьера Нарцисса. Его бывшая супруга объявила в социальных сетях о сборе средств, заявив, что будет благодарна любой помощи от людей.

Хотя и ранее Прохор сам призывал поклонников к сбору средств на перелет и захоронение тела певца в Камеруне, где родился Пьер. А до этого и сама вдова жаловалась, что средств на похороны супруга у нее нет. Для Шаляпина непонятно, как известный человек не может приготовиться к такому событию на всякий случай.

Непонятно, бедствует ли сам Прохор – сам недавно говорил, что любые деньги хороши, даже если заработок в дом приносит женщина.