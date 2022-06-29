Предвидел конец: после смерти Шатунова вышла новая песня-пророчество

Предвидел конец: после смерти Шатунова вышла новая песня-пророчество
Прощание с Юрием Шатуновым. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Строки композиции заставили поклонников звезды содрогнуться

Несколько дней назад наша страна простилась с одним из выдающихся музыкантов современности Юрием Шатуновым. Скоропостижная смерть артиста, который не дожил и до 50 лет, стала огромным ударом для его поклонников. Удивительно, но практически сразу после смерти знаменитости в свет выпустили песню, которая оказалась пророческой.

Композиция, носящая название "Каждому свое", заставляет сердца фанатов бывшего солиста нашумевшей в свое время музыкальной группы "Ласковый май" сжиматься в тоске.

Юрий завершил работу над новой песней всего за несколько недель до трагедии. По всей видимости, эта композиция стала последней работой Шатунова. Удивительно, но в песне есть строки, которые выглядят пророческими. Юрий будто бы предвидел, что скоро покинет этот бренный мир, и в песне попрощался с ним.

"Вот и я подобно легкой птице Покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, Наполняя легкие свободой", – спел напоследок своим фанатам знаменитый артист.

Напомним, причиной внезапной смерти Шатунова стал обширный инфаркт. Исполнитель почувствовал резкое ухудшение здоровья, когда отдыхал в Подмосковье. К сожалению, медикам не удалось спасти Юрия, он скончался в возрасте 48 лет.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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