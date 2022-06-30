Другу в просьбе не откажешь, в отличие от поклонников

Не один месяц Ани Лорак не выходит на связь со своими многочисленными поклонниками – даже отменила несколько концертов в россйских городах. Оказалось, что недавно звезда появилась на публичном мероприятии – не могла отказать другу и явилась по случаю его семейного праздника.

У сына поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова был день рождения, на который Лорак и пришла. 43-летняя звезда, пишут СМИ, оказалась на вечеринке вместе с дочкой Софией.

Впрочем, удивительного тут ничего нет: Лорак давно дружит с Киркоровом и всегда является желанной гостьей в его хоромах. Пока что, правда, непонятно, сделает ли Каролина исключение для своих верных поклонников. Хотя она и выступила против специальной операции российских войск на Украине, дома, в родной Незалежной, ее тоже особо не ждут – по крайней мере, негативно в ее адрес высказывался Андрей Данилко.

А не так давно мы рассказывали, что из-за политики Ани Лорак рассорилась с близкой подругой – чемпионкой мира по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. Теперь близкие люди уже и не общаются. Спортсменка заявила, что уже навсегда вычеркнула Лорак из сердца.