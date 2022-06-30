Тело певца отвезут в Камерун

Церемония прощания с популярным российским исполнителем, певцом Пьером Нарциссом состоялась в столице 30 июня. Мероприятие прошло в пределах московской КЦБ, где собрались множество друзей и поклонников, которые пришли проститься со звездой.

Гроб накрыли камерунским флагом. Присутствующие на церемонии прощания явились с множеством роз.



Экс-супруга Пьера Валерия Калачева в торжественной речи заявила, что всегда будет любить ушедшую из жизни любовь, и не собирается прощаться с покойным.

А наследница певца Каролина-Кристель призналась, что покойный отец был для нее главной поддержкой и опорой, и выразила печаль из-за того, что не смогла провести с папой так много времени, как хотела.

Представитель камерунского посольства заявил, что после церемонии тело Пьера отправят в аэропорт, откуда перевезут в Камерун.

Напомним, исполнитель известного хита "Шоколадный заяц" и один из участников "Фабрики звезд" скончался несколько дней назад из-за последствий подагры. Пьер не успел дожить до 46 лет.